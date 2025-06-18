Mavi Bulvar’da Esnaf Can Simidi Bulunduruyor

ÖLÜM KAVŞAĞI OLARAK BİLİNEN MAVİ BULVAR’DA KAZALAR ARTIYOR

Adana’nın Seyhan ilçesinde bulunan Mavi Bulvar, vatandaşların deyişiyle “ölüm kavşağı” haline geldi. Özellikle sulama kanalının yanındaki virajda meydana gelen kazaların sıklığı endişe veriyor. Her hafta neredeyse bir kaza yaşanan noktada, bölge esnafı kendi imkanlarıyla önlem almakta. Esnaf, dükkanlarına asılan can simitleriyle bu alanda birçok kişiyi kurtardıklarını belirtiyor.

ESNAF: YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Esnaf Hakkı Örs, sık sık yaşanan kazaların durumlarını rahatsız ettiğini ifade ederek, “15 günde bir burada kaza meydana geliyor. Bu kazalar dolayısıyla bizi de rahatsız ediyor. Buradan sulama kanalına uçuyorlar. Bizler de can simidi bulundurmak zorundayız. En az 4 kişiyi burada kurtardık” diyor. Yetkililere seslenen Örs, bu duruma bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.

MAHALLE SAKİNLERİ DE ENDİŞELİ

Mahalle sakini Emine Gürgen, kazaların sadece gündüz değil, gece saatlerinde de devam ettiğini belirtiyor. “Ben buradan 6 yıl önce ev aldım, devamlı kaza oluyor. Bir önlem alınmasını istiyorum. Geceleri dahi sulama kanalına düşüyorlar” diyen Gürgen, bu kazaların neden olduğu tehlikeleri aktarıyor. Gürgen, “Gece sakin olduğu için düştüklerini kimse göremiyor. Ben gördüklerimi hemen ihbar ediyorum. Hemen hemen her hafta kaza oluyor. Dün akşam bile kaza oldu. Araç içinden çıkamayabilir ve ölebilirdi” sözlerini ekliyor.

Esnaf ve mahalleli, Mavi Bulvar’da artan kazaların artık rutinleşmesinden endişe ediyor ve kalıcı çözümler talep ediyor.