Mavi Göl’de Tekne Çalışanı Boğuldu

MAVİ GÖL’DE TEKNE ÇALIŞANININ BOĞULMA OLAYI

Mamak ilçesindeki Mavi Göl’de yaşanan talihsiz bir olayda, suya düşen tekne çalışanı Mehmet Ali Elvan (55) boğuldu. Olay, saat 21.00 civarında gerçekleşti. İddialara göre, teknede görevli olan Mehmet Ali Elvan dengesini kaybederek suya düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun bildirulmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilerek hızla müdahale yapıldı. Dalgıçlar, sudan çıkardıkları Elvan’ı sağlık ekiplerinin müdahalesine almak için hemen hastaneye götürdü. Mamak Devlet Hastanesi’ne ulaştırılan Elvan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.