Mavi Gömlekli İlk Kez Açıklama Yaptı. Vurmadım, Kızı Korudum! Tehditlerden Saklanıyorum

İSTANBUL’DA DARP OLAYI VE BÜYÜK TEPKİ

İstanbul’un Maltepe ilçesindeki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda gerçekleşen darp olayı, sosyal medya ve kamuoyu tarafından büyük bir yankı uyandırdı. İki çocuğuyla seyahat eden baba Deniz Eroğlu’nun, bir kadın yolcuyla yaşadığı tartışmanın ardından yumruklu bir saldırıya maruz kalması, infial yarattı. Olayın merkezindeki “mavi gömlekli” İbrahim Aktan, Hürriyet gazetesi muhabirlerine verdiği röportajda durumu detaylandırdı.

YUMRUĞUN ARDINDAN GELEN AÇIKLAMALAR

Aktan, olaya tanıklık eden genç kızı korumak amacıyla sözlü olarak müdahale ettiğini belirtti. “O yumruk atan şahsı (Ekrem Dur) ‘Niye bu tonda konuşuyorsun?’ diye uyardım. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ diyince dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim” şeklinde konuştu. Yumruğu atan kişinin Ekrem Dur olduğunu, kendisinin ise durumu ayırmaya çalıştığını ifade eden Aktan, “Kesinlikle vurmadım, görüntüler var” dedi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ TEPKİLER

Süreyyapaşa durağında trenden inen taraflar arasında gerilimin devam ettiğini söyleyen Aktan, Deniz Eroğlu’nun kendisine saldırdığını ve gömleğini yırttığını belirtti. Olayın cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayılması sonucunda “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini dile getiren Aktan, “Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Olay üstüme patladı” dedi. Kızın ailesinin kendisine arayarak, “Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz” dediğini de aktardı.

TEHDİTLER VE YAŞANAN KORKU

Olay sonrası Aktan’ın hayatı tamamen değişti. Gözaltına alınıp serbest bırakıldığında, sosyal medyada kimlik bilgilerinin sızdırılmasıyla ölüm tehditleri almaya başladı. “Telefonlarım aranmaya başlandı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ dediler. Ailem ağır mesajlar aldı. İş çığırından çıktı. O günden beri evimde kalmıyorum. Tüm ailemle başka bir yerde saklanıyoruz. Kız kardeşimin ve annemin psikolojisi bozuldu” açıklamasında bulundu. “Mavi gömlekli” olarak anılmasının ardından bu rengi giymemeye karar verdiğini de ifade etti.

ÇOCUKLARI DÜŞÜNEREK ÜZÜLDÜ

Aktan, olay esnasında Deniz Eroğlu’yla yaşadığı gerilimi de anlattı. Eroğlu’nun durakta kendisine sataştığını ve tehdit ettiğini belirten Aktan, “Yanına gidip ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirim bozuldu, istemsizce yüzümde gülme gibi oldu. Güvenlikler gelince o bana vurdu. Her şey çok ani oldu, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm” şeklinde belirtti.

ZEHRA A.’NIN ŞİKAYETİ

Tartışmaya yol açan bir diğer boyut, 18 yaşındaki Zehra A.’nın Deniz Eroğlu’ndan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Zehra A., 1 Haziran’da polise verdiği ifadede, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü kastederek “Sizden her yerde var, ayak altındasınız” ifadelerini kullandığını iddia etti. Genç kızın, ağladığı ve kalabalık nedeniyle uzaklaşamadığı bilgisi edinildi.