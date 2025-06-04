Mavi Gömlekli İlk Kez Konuştu: Vurmadım!

İSTANBUL’DA BÜYÜK YANKI YARATAN OLAY

İstanbul Maltepe’deki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda gerçekleşen darp olayı, sosyal medyada ve toplumda ciddi bir tepki topladı. İki çocuğuyla seyahat eden baba Deniz Eroğlu’nun, bir kadın yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında yumruklu saldırıya uğraması büyük bir infial yarattı. Olayın merkezinde yer alan “mavi gömlekli” İbrahim Aktan, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda o anları anlattı.

YAŞANAN TARTIŞMA VE MÜDAHALE

Aktan, olay anında genç kızı korumak amacıyla müdahale ettiğini dile getirdi. “O yumruk atan şahsı (Ekrem Dur) ‘Niye bu tonda konuşuyorsun?’ diye uyardım. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ deyince dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim” dedi. Yumruğu atan kişinin Ekrem Dur olduğunu, kendisinin sadece araya girmeye çalıştığını savunan Aktan, “Yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek suçu bana attı. Kesinlikle vurmadım, görüntüler var” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA VE KİMLİK İFŞASI

Süreyyapaşa durağında trenden inen taraflar arasında gerginlik devam etti. Aktan, Deniz Eroğlu’nun kendisine saldırdığını ve gömleğini yırttığını belirtti. Olayın cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayılması sonucunda “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini ifade eden Aktan, “Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Olay üstüme patladı” dedi. Kızın ailesinin kendisini arayarak “Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz” demesi de dikkat çekti.

TEHDİTLER VE KAÇIŞ SÜRECİ

Olay sonrasında Aktan’ın hayatı tamamen değişti. Gözaltına alınıp savcılık talimatıyla serbest bırakılan Aktan, sosyal medyada kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ölüm tehditleri almaya başladı. “Telefonlarım aranmaya başlandı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ dediler. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar geldi. İş çığırından çıktı. O günden beri evimde kalmıyorum. Ailemle başka bir yerde saklanıyoruz. Kız kardeşimin ve annemin psikolojisi bozuldu” ifadelerini kullandı. Aktan, “mavi gömlekli” lakabı nedeniyle artık mavi gömlek giymemeye karar verdiğini de sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARIN DURUMU ÜZERİNE DUYGUSAL İFADELER

Olay esnasında Deniz Eroğlu ile yaşadığı gerginliği de paylaşan Aktan, Eroğlu’nun kendisine sataştığını ve tehdit ettiğini söyledi. “Yanına gidip ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirim bozuldu, istemsizce yüzümde gülme gibi oldu. Güvenlikler gelince o bana vurdu, küfür etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani oldu, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm” şeklinde konuştu.

ZEHRA A.’NIN ŞİKAYETİ

Olayın bir diğer boyutu, tartışmanın nedenine dair 18 yaşındaki Zehra A.’nın Deniz Eroğlu’ndan şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. Zehra A., 1 Haziran’da polise verdiği ifadesinde, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü kastederek “Sizden her yerde var, ayak altındasınız” şeklinde sözler sarf ettiğini iddia etti. Genç kızın ağlayarak kalabalık nedeniyle uzaklaşamadığını da ifade ettiği öğrenildi.