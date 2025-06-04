Mavi Gömleklisi İlk Defa Konuştu: Vurmadım!

İSTANBUL’DA YAŞANAN DARP OLAYI

İstanbul Maltepe’deki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana gelen darp olayı, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu. İki çocuğuyla seyahat eden baba Deniz Eroğlu’nun bir kadın yolcusuyla girdiği tartışma sonrası yumruklu bir saldırıya uğraması büyük infial yarattı. Olayın merkezindeki “mavi gömlekli” İbrahim Aktan, Hürriyet gazetesinden Musa Kesler ve Ali Rıza Akbulut’a verdiği röportajda yaşananların detaylarını paylaştı.

OLAYSIZ MÜDAHALE VE SALDIRININ SEBEBİ

Aktan, olay sırasında genç kızı korumak amacıyla sözlü müdahalede bulunduğunu belirtti. “O yumruk atan şahsı (Ekrem Dur) ‘Niye bu tonda konuşuyorsun?’ diye uyardım. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ deyince dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim” şeklinde konuştu. Yumruğun Ekrem Dur tarafından atıldığını, kendisinin araya girip ayırmaya çalıştığını belirten Aktan, “Yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek okları bana çevirdi. Kesinlikle vurmadım, görüntüler var” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN KUTUPLAŞMA

Süreyyapaşa durağında trenden inen taraflar arasındaki gerilim devam etti. Aktan, Deniz Eroğlu’nun kendisine saldırdığını ve gömleğini yırttığını anlattı. Olayın cep telefonuyla kaydedilmesi ve sosyal medyada yayımlanmasıyla “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini ifade eden Aktan, “Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Olay üstüme patladı” dedi. Kızın ailesinin kendisine arayarak, “Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz” demesi de dikkat çekti.

TEHDİTLER VE SAKLAMA SÜRECİ

Olay sonrası Aktan’ın hayatı köklü bir şekilde değişti. Gözaltına alınıp savcılık talimatıyla serbest bırakılan Aktan, sosyal medyada kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi nedeniyle ölüm tehditleri almaya başladı. “Telefonlarım aranmaya başlandı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ dediler. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar geldi. İş çığırından çıktı. O günden beri evimde kalmıyorum. Ailemle başka bir yerde saklanıyoruz. Kız kardeşimin ve annemin psikolojisi bozuldu” diyerek yaşadığı durumu anlattı. Aktan, kendisine takılan “mavi gömlekli” lakabı nedeniyle artık mavi gömlek giymeyeceğini de dile getirdi.

ÇOCUKLAR için ÜZÜNTÜ

Aktan, olay sırasında Deniz Eroğlu’yla yaşadığı gerginliği de paylaştı. Eroğlu’nun durakta kendisine sataşarak tehdit ettiğini belirten Aktan, “Yanına gidip ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirim bozuldu, istemsizce yüzümde gülme gibi oldu. Güvenlikler gelince o bana vurdu, küfür etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani oldu, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

ZEHRA A.’NIN ŞİKAYETİ

Olayın başka bir boyutu, tartışmaya sebep olan 18 yaşındaki Zehra A.’nın Deniz Eroğlu’ndan şikayetçi olmasıyla gündeme geldi. Zehra A., 1 Haziran’da polise verdiği ifadede, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü kastederek “Sizden her yerde var, ayak altındasınız” gibi sözler söylediğini iddia etti. Genç kızın ağlamaya başladığı ve kalabalık nedeniyle uzaklaşamadığı öğrenildi.