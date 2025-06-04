Mavi Gömleklisi İlk Kez Konuştu: Vurmadım!

İSTANBUL’DA YAŞANAN DARP OLAYI

İstanbul Maltepe’deki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana gelen darp olayı, sosyal medya ve kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. İki çocuğuyla seyahatte olan Deniz Eroğlu’nun, bir kadın yolcu ile girdiği tartışmanın ardından yumruklu bir saldırıya uğraması büyük bir infial yarattı. Olayın merkezinde yer alan “mavi gömlekli” İbrahim Aktan, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda neler yaşadığını açıkladı.

KRİTİK ANLAR VE SAVUNMA

Aktan, olay esnasında genç kızı korumak amacıyla sözlü müdahale ettiğini belirtti. “O yumruk atan şahsı ‘Niye bu tonda konuşuyorsun?’ diye uyardım. Sarışın bir kadın da uyaran adama ‘Sen niye karışıyorsun?’ diyince dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim” şeklinde ifade etti. Yumruğun Ekrem Dur tarafından atıldığını ve kendisinin araya girmeye çalıştığını kaydeden Aktan, “Yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek okları bana çevirdi. Kesinlikle vurmadım, görüntüler var” dedi.

OLAYIN SONRASI VE SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Süreyyapaşa durağında trenden inen taraflar arasında gerilim sürmeye devam etti. Aktan, Deniz Eroğlu’nun kendisine saldırdığını ve gömleğini yırttığını ifade etti. Olayın cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayılmasıyla “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini belirten Aktan, “Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Olay üstüme patladı” dedi. Ayrıca, kızın ailesinin kendisini arayarak “Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz” dediklerini aktardı.

TEHDİTLER VE YENİ HAYAT

Olay sonrasında Aktan’ın yaşamı köklü bir değişim yaşadı. Gözaltına alınıp savcılık talimatıyla serbest bırakılan Aktan, sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerinin ifşa edilmesiyle ciddi tehditler almaya başladı. “Telefonlarım aranmaya başlandı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ dediler. Babama, anneme, kız kardeşime ağır mesajlar geldi. İş çığırından çıktı. O günden beri evimde kalmıyorum. Ailemle başka bir yerde saklanıyoruz. Kız kardeşimin ve annemin psikolojisi bozuldu” diye konuştu. Aktan, “mavi gömlekli” lakabı nedeniyle artık mavi gömlek giymeyeceğini de sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARIN DURUMU VE KENDİSİYLE MESELE

Aktan, Deniz Eroğlu ile yaşadığı gerginliği de anlattı. Eroğlu’nun durakta kendisine sataştığını ve tehdit ettiğini belirten Aktan, “Yanına gidip ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirim bozuldu, istemsizce yüzümde gülme gibi oldu. Güvenlikler gelince o bana vurdu, küfür etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani oldu, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm” şeklinde ifade etti.

ZEHRA A.’NIN ŞİKAYETİ

Olayın başka bir boyutu, tartışmaya sebep olan 18 yaşındaki Zehra A.’nın Deniz Eroğlu’ndan şikayetçi olmasıyla gündeme geldi. Zehra A., 1 Haziran’da polise verdiği ifadede, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü hedef alarak “Sizden her yerde var, ayak altındasınız” gibi sözler söylediğini öne sürdü. Genç kızın ağlamaya başladığı ve kalabalık nedeniyle uzaklaşamadığı öğrenildi.