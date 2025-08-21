Mavi Kuş, Ağaca Konarak Kaçtı

PAPAĞANIN KAÇIŞI VE YAKALANMA ÇABASI

Bolu’da “Mavi” isimli sultan papağanı, kafesinden kaçtıktan sonra Hükümet Meydanı’ndaki bir ağaca kondu. Bu durumu gören vatandaşlar, papağanı yakalamak için çeşitli yöntemler denedi. Bazı kişiler, cep telefonlarından kuş sesi açarak papağanın dikkatini çekmeyi amaçladı.

Mavi’yi yakalamak için papağanın sahibinin arkadaşı Mesut Sözen, sopaya bağladığı kafesi kuşun bulunduğu ağaca doğru uzattı. Papağan, kafesi görünce üzerine konarak yakalandı. Sözen, “Mavi”yi kafese koyduktan sonra sahibine teslim etti. Sözen, papağanın dün evdeyken kafesinden kaçtığını belirterek, “Onu yakalamak için çok çaba sarf ettik. Sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik” ifadelerini kullandı.