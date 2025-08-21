Haberler

Mavi Kuş, Ağaca Konarak Kaçtı

PAPAĞANIN KAÇIŞI VE YAKALANMA ÇABASI

Bolu’da “Mavi” isimli sultan papağanı, kafesinden kaçtıktan sonra Hükümet Meydanı’ndaki bir ağaca kondu. Bu durumu gören vatandaşlar, papağanı yakalamak için çeşitli yöntemler denedi. Bazı kişiler, cep telefonlarından kuş sesi açarak papağanın dikkatini çekmeyi amaçladı.

Mavi’yi yakalamak için papağanın sahibinin arkadaşı Mesut Sözen, sopaya bağladığı kafesi kuşun bulunduğu ağaca doğru uzattı. Papağan, kafesi görünce üzerine konarak yakalandı. Sözen, “Mavi”yi kafese koyduktan sonra sahibine teslim etti. Sözen, papağanın dün evdeyken kafesinden kaçtığını belirterek, “Onu yakalamak için çok çaba sarf ettik. Sonunda yakalayıp sahibine teslim ettik” ifadelerini kullandı.

Bucak’ta Damat Öldüren Kayınpeder Tutuklandı

Bucak'ta bir adam, damadının evinin önüne tır park etmesine sinirlenerek onu av tüfeğiyle vurdu ve sonrasında tutuklandı.
Aydın’da, Baba ve Oğlu Göçükte Kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde su hattı döşeme çalışması sırasında yaşanan göçükte bir baba kurtulmayı başarırken, oğlu hayatını kaybetti. Annenin yürek yakan feryatları ise duyuldu.

