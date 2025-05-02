Mavi Marmara Derneği, FFC’yi protesto etti

PROTESTO ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan gemisine insansız hava aracıyla saldırılması üzerine bir protesto etkinliği düzenledi. Dünya genelinden çeşitli inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan FFC yardım gemisi, Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçlarının saldırısına uğradı. Protesto eylemi, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirildi.

Katılımcılar, etkinlik öncesinde Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra ellerindeki pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, gemiden canlı bağlantıyla protestoya katıldı. Saldırıya karşı tekrar bir saldırı ihtimalinin bulunduğunu ifade eden Songür, “Orada İsrail’e karşı göstereceğiniz destek bizler için koruma kalkanı olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze’ye destek vermekten vazgeçmeyeceklerini, gerekirse aylarca limanlarda kalabileceklerini ve gemileri İsrail’in sınırlarına yönlendireceklerini belirtti.

SALDIRILARA YANIT VERİLDİ

Derneğin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz, sadece sivil aktivistlerin bulunduğu gemiye yönelik iki ayrı dron saldırısı gerçekleştirildiğini ifade etti. Karadeniz, “Gemi limandan ayrılmadan önce, elektrik sistemine ve iletişim altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş, geminin dünyayla bağlantısı kesilmeye çalışılmıştır.” diyerek bilgi verdi. Saldırının uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulduğunu dile getiren Karadeniz, “Tıpkı Mavi Marmara’da olduğu gibi, İsrail bu saldırısıyla bir kez daha kendi ayağına sıktı. Dünya, İsrail’in hukuk tanımaz ve saldırgan tutumunu bir kez daha görmüş oldu.” şeklinde açıklamada bulundu.

Özgürlük Filosu’nun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus’tan yola çıktığını hatırlatan Karadeniz, geminin Malta Limanı’ndan yeni aktivistlerle Akdeniz’e açılacağını aktardı. Protesto etkinliği, ardından konsolosluk önünden ayrılmayla sona erdi.