Mavi Marmara Derneği STK’ları Kınadı

STK TEMSİLCİLERİNDEN KINAMA AÇIKLAMASI

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisine Malta açıklarında insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesini kınadı. Fatih’te bir otelde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğinin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Kubilay Karadeniz aracılığıyla basın açıklaması yaptı. Gazze’ye yardım filolarının organizasyonlarına devam edileceğini belirten Karadeniz, “Dünya devletleri ve uluslararası örgütlerin sessizliği ve eylemsizliği bu soykırımın giderek büyümesine sebep olmuş, geldiği süreçte soykırımı durdurmaktan ziyade ne yazık ki kınama metinleri yayınlamanın ötesine geçilememiştir.” dedi.

İNSANLIK ONURUNA DÜZENLENEN SALDIRI

Karadeniz, sivil vicdanın sesi olmak amacıyla dünya genelinden aktivistlerin bir araya geldiğini ve ablukayı kırmak için özgürlük filosunu kurduğunu söyledi. Ayrıca, 2006 yılından itibaren Gazze’deki insanlık dışı ablukayı kırma hedefiyle filolar düzenleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun daha önce 16 kez insani aktivizm operasyonu gerçekleştirdiğini aktardı. “Mavi Marmara Gemisi de bu misyonun bir parçasıyken, işgalci İsrail’in 5 gün önce Malta açıklarında iki dronla saldırdığı vicdan gemisi de bu misyonun bir parçasıydı.” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA BİR SORUN HALİNE GELİYOR

Dünyanın vicdanlı bireylerinin Gazze’deki insanlık dışı ablukayı kırmak için 577 gündür mücadele ettiğini vurgulayan Karadeniz, bu gemilerin yalnızca insanların vicdanlarının sesi olmayı amaçladığını belirtti. Özgürlük Filosu Koalisyonu, 12 farklı ülkeden gelen kurumlar ve 60 uluslararası aktivist ile Gazze’deki ablukayı kırmak ve acil insani yardım koridoru oluşturmak amacıyla yakın zamanda Tunus’tan hareket etti. Basın açıklamasının ardından Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Songür de söz alarak, İsrail’in artık Avrupa’da da bir sorun haline geldiğine dikkat çekti.

Saldırıya maruz kalan yardım gemisinin elektriklerinin kesilerek erişiminin engellendiğine değinen Songür, “Bu saldırının İsrail tarafından yapılıp yapılmadığını tartışmıyoruz. Amerika’nın desteğiyle İsrail tarafından yapılmış bir saldırıdır.” dedi. Bu durumun Filistin’in sınırlarından 2 bin kilometre uzakta, Avrupa’nın merkezinde yaşandığını vurgulayan Songür, “Artık Filistin, Orta Doğu’nun bir meselesi değil. İsrail terörü, Avrupa’nın da bir meselesidir. Avrupa limanlarındaki hiçbir gemi artık güvende değildir.” şeklinde değerlendirdi. Basın toplantısı, saldırı sonrası gemide yaşananların görüntüleriyle sona erdi.