‘Mavi Marmara’ icradan satılık

İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı.

Filistin’e insanı yardım götürürken İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan ‘Mavi Marmara’ gemisi 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3’üncü İcra Dairesi’nce satışa çıkarıldı.

Anadolu 3. İcra Dairesi’nce yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı’na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı ‘Mavi Marmara’ olan ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık artırmaya konulduğu duyuruldu.

Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Geminin Somali’nin Başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.