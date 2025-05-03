Mavi Marmara Özgürlük Derneği Protesto Düzenledi

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği üyeleri, Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) tarafından Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacıyla yola çıkan geminin Malta yakınlarında insansız hava aracıyla saldırıya uğramasını protesto etti. Farklı ülkelerden yapılan kampanyalarla bir araya gelen inisiyatifler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurmak için oluşturulan bu yardım gemisinin, Malta yakınlarındaki uluslararası sularda insansız hava araçları tarafından hedef alınmasına tepki olarak İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde bir gösteri düzenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından grup, ellerindeki pankartlarla İsrail aleyhine sloganlar attı.

CANLI BAĞLANTIDAN AÇIKLAMA

Protestoya gemide bulunan Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, canlı bağlantıyla katıldı ve yaşananları aktardı. Songür, “Orada İsrail’e karşı göstereceğiniz destek bizler için koruma kalkanı olacak.” diyerek, gemiye yeniden bir saldırı yapılmasını beklediklerini ifade etti. Gazze’ye destekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Songür, gerekirse aylarca limanlarda kalacaklarını, denizin ortasında yatacaklarını ve bu gemileri İsrail’in sınırlarına yığacaklarını belirtti.

SALDIRILARIN DETAYLARI

Derneğin Medya ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Ekrem Kubilay Karadeniz ise sadece sivil aktivistlerin bulunduğu, Gazze’deki ablukayı kırmayı ve bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi amaçlayan gemiye, İsrail tarafından iki ayrı dron saldırısı yapıldığını belirtti. Karadeniz, “Gemi limandan ayrılmadan önce, elektrik sistemine ve iletişim altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş, geminin dünyayla bağlantısı kesilmeye çalışılmıştır.” ifadelerini kullandı. Bu saldırının uluslararası kamuoyunda büyük yankı bulduğunu kaydeden Karadeniz, “Tıpkı Mavi Marmara’da olduğu gibi, İsrail bu saldırısıyla bir kez daha kendi ayağına sıktı.” dedi.

GELECEK PLÂNLARI

Özgürlük Filosu’nun, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan sivil kayıplara dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus’tan hareket ettiğini anımsatan Karadeniz, geminin Malta Limanı’ndan katılacak yeni aktivistlerle Akdeniz’e açılacağını bildirdi. Gösterinin ardından grup, konsolosluk önünden ayrıldı.