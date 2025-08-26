Mavi Nefes Projesi, Türkiye’de İlktir

GÖCEK’TE TARİHİ BİR KEŞİF

GARANTİ BBVA ve TURMEPA’nın iş birliğiyle yürütülen Mavi Nefes Projesi kapsamında, Türkiye’nin en yaşlı deniz çayırı tespit edildi. Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibi tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda Kızılada açıklarında bulunan deniz çayırının iki bin yaşında olduğu belirlendi. 2021 yılından bu yana ilerleyen Mavi Nefes Projesi, deniz altı ekosistemine yönelik bilimsel çalışmalara bir yenisini ekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projenin Göcek ayağındaki araştırmalarda, Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibi ilk kez Türkiye’de bir deniz çayırının yaşını belirliyor. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Kızılada açıklarından alınan örnekler, deniz çayırının yaşını bilimsel olarak ortaya koydu.

DENİZ ÇAYIRLARININ ÖNEMİ

Deniz çayırları, deniz ekosistemlerinin oksijen üretimi, karbon yakalama ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik bir öneme sahip. Mavi Nefes Projesi kapsamında gerçekleştirilen ölçümler, bu hassas ekosistemlerin korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede hayati bir rol oynadığını gösteriyor. Bir kilometrekarelik deniz çayırları, ortalama olarak 1.000 insanın yıllık oksijen ihtiyacını karşılayabiliyor. Karbonu atmosferden toplayarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor ve karasal ekosistemlere göre daha yüksek bir karbon tutma kapasitesine sahip. Ayrıca, balıklar, kabuklular ve birçok deniz canlısının yaşam alanı ve üreme noktası olan deniz çayırları, dalga enerjisini azaltarak kıyı erozyonunu engelliyor ve sediment tabakalarında geçmiş yüzyılların izlerini saklayarak ekosistemin hafızasını oluşturuyor.

PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Mavi Nefes Projesi, 2021’de Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine yanıt olarak başlatıldı. Dört yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde somut çevresel, bilimsel ve toplumsal sonuçlar üretmeyi sürdürüyor. Proje, Marmara’dan Van Gölü’ne, Göcek’ten Saros Körfezi’ne kadar uzanan birçok faaliyet içeriyor. Bu süreçte, Marmara Denizi’nde 275 tonun üzerinde, Van Gölü’nde ise 16 tondan fazla katı atık toplandı. Göcek’te yürütülen sıvı atık alım teknesi, yüzlerce tekneden 860 bin litre atık toplayarak yaklaşık 6,8 milyon litre deniz suyunun kirlenmesini engelledi. Saros Körfezi’nde yapılan 45 dalışta 382 deniz türü tespit edilerek bölgenin habitat haritası çıkarıldı. Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde “Deniz Çayırlarının İzlenmesi, Korunması ve Ekimi Projesi” de hayata geçirildi. Bu çalışmalar mevcut deniz çayırlarını korumakla kalmıyor, aynı zamanda yeni deniz çayırlarının oluşturulmasına da katkıda bulunuyor.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI

Proje kapsamında, Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibi tarafından üç farklı istasyonda yaklaşık 10 bin deniz çayırı fidesinin transplantasyonu gerçekleştirildi. Ekim yapılan alanlardaki canlılık oranı %70’in üzerinde oldu. Ayrıca, bölgede 1.545 deniz türü tespit edilerek biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik adımlar atıldı. Mavi Nefes Projesi, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. TURMEPA’nın Milli Eğitim Bakanlığı protokolleri ile yürüttüğü çevrim içi eğitimler ve gezici Mavi Nefes Eğitim Otobüsü sayesinde, 100 bini aşkın öğrenci ve 5 binden fazla öğretmene ulaşıldı. Lise öğrencilerine yönelik “Mavi Dedektifler” programı, gençlerin çevre bilinci kazanmasının yanı sıra kendi projelerini geliştirme fırsatı da sunuyor.