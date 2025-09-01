Haberler

Mavi Takım Kaptanı Ayla Belli Oldu

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Günün sonunda en başarılı simidi yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı olma fırsatını elde ediyor. Bu unvanı kazanacak mavi takım kaptanı, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme ve takımların oluşumunu belirleme imkanına sahip olacak. Bu akşam gerçekleşen MasterChef kaptanlık oyununda kazanan isim, hem mavi takım kaptanı olarak göreve geliyor hem de kırmızı takım kaptanını belirleyerek yeni haftanın ilk stratejik hamlesini atacak.

YARIŞMADA SON DURUM

Kadrolar henüz netleşmedi. MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna katılan son yarışmacı Ayla oldu. Böylelikle ana kadroda yarışacak isimler kesinleşti ve heyecan yeniden başladı. Önceki bölümde yarışmaya veda eden isim Hilal oldu, bu gelişme ile bir yolculuk sona erdi. Kalan yarışmacılar, kaptanlık oyununda ve haftanın ilerleyen süreçlerinde rekabeti sürdürmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Organize İşler Dizi Olarak Geliyor

Türk sinemasının sevilen komedi filmi 'Organize İşler', bu kez dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. 'Organize İşler Karun Hazinesi' adlı dizinin çekimleri 25 Eylül'de start alacak.
Haberler

Balıkesir’de DEAŞ Operasyonunda Tutuklama Yapıldı

Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı bir şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadeleye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.