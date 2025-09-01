Mavi Takım Kaptanı Ayla Belli Oldu

MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Günün sonunda en başarılı simidi yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı olma fırsatını elde ediyor. Bu unvanı kazanacak mavi takım kaptanı, aynı zamanda kırmızı takım kaptanını seçme ve takımların oluşumunu belirleme imkanına sahip olacak. Bu akşam gerçekleşen MasterChef kaptanlık oyununda kazanan isim, hem mavi takım kaptanı olarak göreve geliyor hem de kırmızı takım kaptanını belirleyerek yeni haftanın ilk stratejik hamlesini atacak.

YARIŞMADA SON DURUM

Kadrolar henüz netleşmedi. MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna katılan son yarışmacı Ayla oldu. Böylelikle ana kadroda yarışacak isimler kesinleşti ve heyecan yeniden başladı. Önceki bölümde yarışmaya veda eden isim Hilal oldu, bu gelişme ile bir yolculuk sona erdi. Kalan yarışmacılar, kaptanlık oyununda ve haftanın ilerleyen süreçlerinde rekabeti sürdürmeye devam ediyor.