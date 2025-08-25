Mavi Takım Kaptanı, Bireysel Dokunulmazlık Elde Etti

YENİ HAFTADA KAPTANLIK YARIŞMASI BAŞLADI

Bu oyunun galibi, sadece mavi takımın lideri olma hakkını kazanmayacak; aynı zamanda bireysel dokunulmazlığı da garanti altına alacak. Ayrıca, kazanılan bu oyunun ardından karşı takımın kaptanını belirleme ayrıcalığına da sahip olacak. 25 Ağustos tarihli MasterChef’te mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununun kazananı kim? MasterChef Türkiye’de yeni haftanın kaptanlık oyunu ile başladı. Önceki bölümde eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Bilal oldu. Diğer yandan, Barış, yedek kadrodan ana takıma dahil olarak büyük bir şansa sahip oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takım kaptanlarının yanı sıra takımların oluşumu da merak ediliyor.

KAPTANLIK DÜELLOSUNDA “ISLAK HAMBURGER” TARİFİ

Kaptanlık düellosunda şefler yarışmacılardan “Islak Hamburger” hazırlamalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, en iyi tabağı çıkaran yarışmacı haftanın mavi takım kaptanı unvanını elde etti. Bu unvana sahip olan yarışmacı, aynı zamanda bireysel dokunulmazlık da kazandı. Mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanını seçerek takımların şekillenmesini sağladı. Geçtiğimiz haftada, mavi ve kırmızı takımlar, kaptanların tercihleri doğrultusunda kuruldu. Kaptanlar, stratejik seçimler yaparak takımlarını oluşturdu ve bu sayede haftanın mücadele tablosu da şekillendi. Takımların açıklanmasıyla, kadrolar sayfamızda yer alacak.

YENİ KADRODA BİR DEĞİŞİKLİK

MasterChef 2025 ana kadrosuna en son katılan isim Barış oldu. Yedeklerden gelen Barış, yarışmaya ana kadroda devam etme fırsatı buldu. Son eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim ise Bilal oldu. Böylece MasterChef Türkiye’de yoluna devam eden yarışmacı sayısı bir kişi daha azaldı.