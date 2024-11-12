YARIŞMA HEYECANI ARTMIŞKEN

MasterChef Türkiye 2024’te devam eden yarışma heyecanı, 11 Kasım akşamı mavi takım kaptanını belirlemek için yarışmacıların mutfağa girmesiyle giderek artıyor. Şeflerin talimatına uyarak tantuni hazırlamak üzere mücadele eden yarışmacılar, hünerlerini sergileyip kıyasıya bir rekabete girmişken, izleyiciler de “MasterChef dün akşam son bölümde mavi takım kaptanı kim oldu?” sorusunu merak ediyor.

KAPTANLIK OYUNUNUN SONUCU

Kaptanlık oyunu için mavi takım kaptanını belirlemek amacıyla yapılan zorlu mücadelede, Semih, Erim, Alper, Onur, Muratcan ve Kerem en iyi tantunileri yaparak dikkat çekti. 11 Kasım 2024 MasterChef Türkiye bölümünde yarışmacılar, şeflerin istediği tantuni yemeğini hazırlayarak kıyasıya yarıştı. Bu zorlu değerlendirmeler sonucunda mavi takım kaptanlığını kazanan isim Semih oldu. Aynı zamanda kırmızı takım kaptanlığına da Erim seçildi.

KAPTANLAR DÜELLOSUNUN GALİBİ

Takımlar kurulduktan sonra, Semih ve Erim kaptanlar düellosunda karşı karşıya geldi. Kaptanlar, sorulara doğru cevap vererek rakiplerinden yarışmacı transfer etme hakkını kazanmak için yarıştı. Bu düelloda kazanan isim Semih oldu. Semih, transfer hakkını kullanarak Ezgi’yi mavi takıma dahil etti.

MASTERCHEF’TE YENİ TAKIMLAR

Kaptanlık oyununun sonuçlanmasının ardından MasterChef Türkiye’deki takımlar şu şekilde düzenlendi:

Mavi Takım: Semih (Kaptan), Onur, Kerem, Eda, Muratcan, Ezgi.

Kırmızı Takım: Erim (Kaptan), Emre, Alper, Beyza, Kaan, Şirin.