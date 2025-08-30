Mavi Vatan Belgeseli Nsosyal’da Paylaşıldı

BELGESEL PAYLAŞIMI

TEKNOFEST’in Nsosyal hesabından ‘Mavi Vatan’ teması ile hazırlanan özel bir belgesel yayımlandı. Denizcilik ve savunma teknolojilerinin öne çıktığı ‘TEKNOFEST Mavi Vatan’ etkinlikleri sürerken, belgesel yeni sosyal medya platformu Nsosyal üzerinden izleyicilere ulaşıyor.

ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Belgeselde, “Onlar doğal ortamlarında bu yıl ilk defa görüntülendiler. Bir #TEKNOFEST2025 Belgeseli” notu ile paylaşılan özel anlar dikkat çekiyor. İzleyiciler, etkinliğin sunduğu yenilikleri ve sahil güvenlik durumlarını daha yakından inceleme fırsatı buluyor.