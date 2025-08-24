Mavi Vatan Boğaz Geçişi Gerçekleşiyor

TCG ANADOLU’MUN YOLA ÇIKMASI

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek olan ‘Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ için sabah saat 06.30’da Sarayburnu’ndan hareket etti. Saat 15.30’da başlayacak bu geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e ulaşmasının ardından saat 15:30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye doğru hareket etmesiyle başlayacak.

GEMİLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ

Gemilerin 16.00’da Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, 16.10’da Emirgan bölgesi, 16.15’te Kanlıca, 16.30’da Rumelihisarı, 16.40’ta Kandilli – Bebek hattı, 16.50’de Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerini gerçekleştirmesi ve saat 16.50 itibarıyla Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izlenebilmesi bekleniyor.

TOP ATIŞI VE ÇİMARİVA SEVGİSİ

Saat 17.00 – 17.30 arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı yapılmasını sağlayacak ve personelin gemi boyunca yan yana durarak selamlaması yönünde çimarivayla karşılanacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi sırasında, TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmasına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerindeki çocukları misafir edecek. Seyir sırasında, gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bırakacak. Mavi Vatan Boğaz Geçişi’nin, Moda ve Caddebostan’ın ardından Maltepe Sahili’nde sona ermesi planlanıyor.