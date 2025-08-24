Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ni değerlendirdi

İSTANBUL BOĞAZI’NDA MİLLİ DENİZ HAVACILIĞI YENİDEN DOĞUYOR

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen ‘Mavi Vatan Boğaz Geçişi’ etkinliği çerçevesinde TCG Anadolu gemisinde bulunan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, milli deniz havacılığının canlandığını belirtti. Bayraktar, “Bir anlamda milli deniz havacılığımız yeniden doğmuş oldu. Daha öncesinde biz yurt dışından gelen hava araçlarıyla, deniz havacılığını yürütüyorduk, ama milli deniz havacılığına, deniz havacılığına çok stratejik bir giriş yapmış olduk” dedi. Yeni sistemlerin maliyet etkinliğine de vurgu yaparak, “Çünkü kısa pistli gemiler, diğer uçak gemilerinden çok daha maliyet etkin. Dolayısıyla çok daha maliyet etkin bir şekilde binlerce kilometre öteye gidebilen, bir Bayraktar TB3 gemiden 3 bin kilometre öteye gidebiliyor” diye ekledi.

MAVİ VATAN KAVRAMI VE TEKNOLOJİ

Bayraktar, Mavi Vatan kavramının sadece denizle sınırlı olmadığını ifade etti. “Mavi Vatan sadece bir deniz parçası değil. Yani şöyle düşünmek lazım. Kara evimizse o da bahçemiz gibi. Sadece denizden ibaret değil, çok daha ötesinde bir kavram” şeklinde konuştu. Ayrıca, bu etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına denk gelmesinin önemine de dikkat çekti. “Bir tarafta teknolojideki bağımsızlığımız, bir tarafta ecdadımızın kanının döktüğü, canını feda ettiği vatan parçası. Hepsi bir araya geliyor” dedi. Etkinlikte yer alacak gençlerin Teknofest’teki yarışmalara da katıldığını hatırlatarak, yarışmaların detaylarını paylaştı.

Bayraktar, TCG Anadolu’nun yanı sıra Ata yadigarı Savarona ve milli fırkateynin de etkinliğe katılacağını belirtti. “Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk insansız hava aracı olmuş oldu. Hatta dünyada bu alanda yarış vardı. İlk defa tamamlanan ülke olmuş olduk” dedi. Gerçekleştirilen demonstrasyonlarda Bayraktar TB3’ün 42 ülkenin heyetleri önünde başarı ile uçuş yaptığını ifade etti. Bu başarıların, Türkiye’nin milli deniz havacılığında attığı adımların önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TEKNOLOJİDE YENİ NESİL GENCİ YETİŞİYOR

Bayraktar, gençlerin Mavi Vatan için teknoloji geliştirdiğini ve bu süreçte farklı zorluklarla mücadele ettiğini ifade etti. “Kimileri Tuz Gölü’nün ortasında bir yıldır hazırladıkları roketi uçurmaya uğraşıyor” şeklinde örnekler vererek, genç mühendislerin bu projelere olan katkısının önemini vurguladı. “Ben Türk milletinin bir mühendis evladı olarak özellikle genç kardeşlerimin de böylesine rağbet gösterdiğini görünce inanılmaz mutlu oluyorum” dedi. Bu etkinliklerin Türkiye’nin yarınlarına katkı sağlayacak genç beyinlerin yetişmesine destek verdiğini belirtti.