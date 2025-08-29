Mavi Vatan’da İnsansız Su Altı Yarışması

DENİZ VE SU ALTI TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI BAŞLADI

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başlamış durumda. TEKNOFEST Mavi Vatan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştiriliyor. Bu yıl ASELSAN tarafından düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, sekizinci kez düzenleniyor ve ilk defa denizde yapılıyor. Yarışmacı takımlar, su altındaki senaryolar için tasarladıkları uzaktan kumandalı ve/veya otonom su altı araçları ile mücadele edecek. 2025 yılında 2.351 takımın başvuru yaptığı yarışmada, 42 takım finalde yarışacak.

KRİTİK GÖREV TEMALARI YER ALIYOR

Finalde “Dumlupınar’ı Kurtarma”, “Kayıp Hazine Avı: Atlantis’in İzinde”, “Su Altı Kabloları Takibi ve Anomali Tespiti” adlı üç kritik görev teması bulunuyor. Takımlar, tarihi bir denizaltının kurtarılması, su altı haritalama ve hazine bulma ile deniz altı altyapısının korunması gibi ana görevleri başarılı bir şekilde tamamlamak için yarışacak. Yarışmanın ödülleri arasında Temel Kategoride birincilik için 200.000 TL, ikincilik için 150.000 TL, üçüncülük için 120.000 TL; İleri Kategoride ise birincilik için 250.000 TL, ikincilik için 200.000 TL ve üçüncülük için 100.000 TL bulunuyor. Ayrıca, En Özgün Tasarım, En Özgün Yazılım ve En İyi Takım Ruhu ödülleri de takdim edilecek.

MAVİ VATAN YARIŞMALARI İNOVATİF PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

28-31 Ağustos’taki İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Mavi Vatan yarışmalarının final süreci, denizlerin geleceğini şekillendiren yenilikçi projelerin sergileneceği bir platform olacak. Bu yıl, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara toplamda 2.698 takım başvuruda bulundu.

Temel kategoride yarışan Furkan Yıldızlı, “Ekibim için umutluyum ve çok heyecanlıyız” dedi. Yarışmada kullandıkları teknolojiler hakkında bilgi veren Yıldızlı, “Kendi geliştirdiğimiz yazılım sistemlerimiz var. Aynı zamanda yerli markalardan bazılarına yazılımlarımızı yükleyerek onları kullanıyoruz. Aracın projesini de kendimiz geliştiriyoruz.” şeklinde konuştu. Dünya genelinde su altı teknolojilerinin hızla geliştiğini belirten yarışmacı, “TEKNOFEST Mavi Vatan gerçekten önemli çünkü Türkiye’de bu alanda ilerleme kat etmemiz gerekiyor.” diye ekledi.

BASARILI İLKELER İLE FİNALİST OLDULAR

Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Teknoloji Kulübü danışman öğretmeni ve yarışmadaki takımlardan birinin danışmanı olan Yasemin Polat, ÖTR, KTR, sızdırmazlık videoları ve hareket kabiliyeti gibi aşamaları başarıyla geçen takımların finalist olduğunu aktardı. Polat, “Yarışma süreci gerçekten zor geçiyor çünkü suyun altında pek fazla deneme imkanı olmuyor. Eğer sızdırmazlığınızı iyi sağlayamazsanız tüm elektronik sisteminizi kaybedebiliyorsunuz.” dedi. Takımının çalışmalarını pes etmeden sürdürdüğünü belirten Polat, Selçuk Bayraktar’ın Mavi Vatan vurgusu yapmasının kendileri üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

TÜRK DENİZLERİ İÇİN ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORLAR

Konya Teknik Üniversitesi’nden katılan Hatice Kübra İlhan, “Takım ruhumuz çok iyi olduğu için bu süreci bitirebildik. Yazılımımız yerli ve tasarımımız kendimize ait. Elektronik bileşenlerden yapabildiğimizi kendimiz yapmaya çalıştık.” dedi. İlhan, “Türk denizlerini koruyarak Mavi Vatan’da ürünler geliştirmek benim için çok mutlu bir deneyim.” şeklinde değerlendirmede bulundu.