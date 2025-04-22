Mavi Yıldız’ı Görmek İçin Yürüdüler

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Doğa severler, Trabzon’un Tonya ilçesinde bu mevsimde açan ünlü “Mavi Yıldız” çiçeklerini görmek amacıyla 11 kilometre uzunluğunda zorlu ama etkileyici bir doğa yürüyüşü yaptı. Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği’ne bağlı 39 doğasever, denizden bin 300 metre yükseklikte yer alan Kadıralak Yaylası’na doğru bir yürüyüş düzenledi. Her yıl nisan ayında bu çiçeklerin açtığı bölgeye ulaşmak için ilk olarak araçlarla Düzköy ilçesine bağlı Doğankaya (Şahinkaya) mevkiine gidildi.

PARKURDA ETKİLEYİCİ MANZARALAR

Yürüyüş, katılımcıların etkileyici doğa manzaralarının tadını çıkardığı başlangıç noktasında başladı. Parkurun ilk kısmında, Şahinkaya zirvesi ve tırmanış parkurunda incelemeler yapan ekip, karla kaplı zemin üzerinden ilerlemeye devam etti. 11 kilometrelik parkur tamamlandıktan sonra Kadıralak Yaylası’na ulaştılar. Bu noktada doğaseverleri, mavi zakkum olarak bilinen “Mavi Yıldız” çiçeklerinin oluşturduğu eşsiz bir manzara karşıladı. Katılımcılar, burada fotoğraf ve video çekimleri yaparak doğanın tadını çıkardı.

DÖNÜŞ YOLUNDA DOĞA GÖRÜNTÜLERİ

Dönüş yolunda Barak Gölü ve Canikdere Şelalesi’ne uğrayarak etkinliği sonlandırdıklarını belirten etkinlik sorumlusu Ahmet Yıldız, “Parkurumuzda Doğankaya’da bulunan tırmanış bahçesini gördük. Oradaki yarıktan geçtikten sonra yaylada açmış olan sarı menekşeleri gördük. Kadıralak’ta bu mevsimde mavi yıldız çiçekleri yer yer ve çok güzel bir şekilde açmıştı. 39 kişiydik. Bütün arkadaşlar bu faaliyeti çok güzel bir şekilde tamamladı. Katılımcıların hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

KATILIMCILARDAN BEĞENİ DOLU YORUMLAR

Etkinliğe katılanlardan Demek Bayraktar ise, “Bugün yine çok güzel bir etkinlik vardı. Arkadaşlarımızla harika bir parkur yürüdük. Sarı menekşeleri gördük ve sonrasında da Kadıralak Yaylası’ndaki mavi yıldız çiçeklerine ulaştık. Gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Tam mevsiminde yakaladık. Kar kalkınca harika oldu. Bugün bizim için güzel bir gündü” ifadelerini kullandı.