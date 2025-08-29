Max Kownatzki, Teknik Personel Olarak Çalıştı

JOB TASTING PROJESİ İLE YENİ ROLÜNDE

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Job Tasting” isimli proje kapsamında daha önce kabin memuru olarak bir uçuşta yer aldıktan sonra bu kez teknik personel olarak uçakları bir gün boyunca apronda kontrol etti. Havayolu şirketinin uyguladığı bu projede çalışanlar, farklı birimlerde bir gün boyunca görev alarak deneyim kazanıyor. SunExpress, projeyi iki sene önce başlattı ve şu ana kadar 400’e yakın çalışan bu kapsamda yer aldı.

TEKNİK EKİP İLE BİR GÜN

Antalya Havalimanı’nda bir gün boyunca teknik personel olarak görev alan Kownatzki, SunExpress Teknik ekibiyle birlikte uçuşlara hazırlanan uçakların son kontrollerini gerçekleştirdi. CEO, “Kabin ve Yer Operasyonları’ndaki Job Tasting deneyimimin ardından, Teknik birimimizdeki Job Tasting günümü de tamamladım.” diyerek deneyimini paylaştı. İletişimi güçlendirmek ve çalışma arkadaşları arasında bağlar kurmak amacıyla iki yıl önce başlatılan bu program, yüzlerce SunExpress ekip üyesinin hem havada hem de yerde farklı roller üstlenmesini sağladı.

UFUK AÇAN BİR DENEYİM

Max Kownatzki, teknik ekiple geçirdiği günün ardından, “Gerçekten ufkumu açan bir deneyim oldu. Dışarıdan bakıldığında günlük rutin gibi görünen bu iş, yoğun dikkat, ekip çalışması ve derin uzmanlık gerektiren bir dünya.” ifadesini kullandı. Kownatzki, karmaşık teknik kontrollerden emniyet ve güvenilirliğin sağlanmasına kadar teknik ekibin işinin zihinsel çeviklik, büyük bir yürek ve ustalık gerektirdiğini vurguladı. “Onlar ‘Havacılığın Cerrahları’ – Her uçuşun güvenliği için titizlikle çalışan, emniyeti sağlamak adına büyük sorumluluk üstlenen ekip arkadaşlarımız.” şeklinde sözlerine devam etti.