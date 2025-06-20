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Max Kruse, Sane’nin Transferini Harika Buldu

MAX KRUSE’DEN LEROY SANE YORUMU

Galatasaray’ın Leroy Sane transferi hakkında daha önce Mesut Özil’den gelen yorumların ardından, bu kez Max Kruse açıklamalarda bulundu. Kruse’nin Sane hakkındaki düşünceleri oldukça dikkat çekici.

SANE’NİN TRANSFERİ HARİKA

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Kruse, vatandaşı Sane’nin Galatasaray’a transferi hakkında “Sane’nin Galatasaray’a transferi gerçekten harika bir şey. Leroy, hala kariyerinin en parlak döneminde. Galatasaray sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en büyük kulüplerinden. Avrupa’da da taraftarları var.” ifadelerini kullandı.

KÜRTAJİ HAKKINDA KISA BİLGİ

19 Mart 1988 tarihinde Almanya’nın Reinbek şehrinde doğan Maximilian Kruse, 33 yaşında ve 1,8 m boyundadır. Hamburg’da büyüyen Kruse, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de formasını terleten Kruse, daha önce SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg ve Werder Bremen takımlarında da oynamıştır. 28 Haziran 2019’da Fenerbahçe ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştır.

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