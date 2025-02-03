Maximin Gidiyor Yerine Diouf Ve Keny Gelecek!

FENERBAHÇE, TRANSFER HAMLELERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, son dönemde gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-Lacivertliler, Diego Carlos, Milan Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimlerle anlaşma sağladı. Ancak, takımın yönetimi henüz durmaya niyetli değil ve yeni transferler için arayışlarını sürdürüyor. Şu anda gündemde iki genç kanat oyuncusu bulunuyor.

GÜNDEMDEKİ TRANSFERLER

Fenerbahçe, Avrupa’da da etkisini göstererek transfer dönemine damgasını vurdu. Diego Carlos, Milan Skriniar, Talisca ve Ognjen Mimovic, Çubuklu formayı giymek için imzalarını attılar. Kanarya, özellikle Maximin’in ayrılma ihtimalinin artmasının ardından kanat oyuncusu almak için harekete geçti. Bu bağlamda, Mimovic gibi genç bir ismin transfer edilmesi planlanıyor.

Allan Saint-Maximin, bu sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Al-Ahli’den kiralanmıştı. Ancak, beklentilerin altında kalan üst düzey futbolcu için Napoli’nin de devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe ile bu oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshine onay verildi. 27 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı ve İtalya’ya taşınmak için hazırlıklara başladı. Cengiz Ünder için de Torino ile görüşmeler yapıldığı, ancak Beşiktaş’ın devreye girmesiyle bu transferin suya düştüğü öğrenildi. Cengiz’e Fransa’dan Lens’in talip olduğu ve bu süreçte Fenerbahçe’nin oyuncunun ayrılığı konusunda kapıyı açmaya hazırlandığı belirtiliyor.

YENİ ADAYLARIN PROFİLİ

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan ilk isim, El Hadji Malick Diouf. 20 yaşındaki Senegalli oyuncu, Slavia Prag’da forma giyiyor ve hem sol açıkta hem de üçlü sistemde sol kanat beki olarak görev alabiliyor. Bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Diouf, Avrupa’dan da birçok talibi bulunuyor. Fenerbahçe, oyuncunun bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle irtibat kurmayı planlıyor ve ilk hedefleri, yaklaşık 15 milyon Euro piyasa değerindeki genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.

Sarı-Lacivertlilerin listesinde ikinci sırada yer alan isim ise 18 yaşındaki Keny Arroyo. Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arroyo, Independiente takımında forma giyiyor. Genç yaşına rağmen kariyerinde 48 resmi maçta sahaya çıkan Arroyo, 6 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca, 2 kez Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi. Fenerbahçe, büyük bir potansiyeli olan bu genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.