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Spor

Maximin Sakatlığı Nedeniyle Kadrodan Çıkarıldı

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DANİMARKA’DA MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK ŞOKU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında Danimarka temsilcisi Midtylland ile deplasmanda play-off turu bileti için karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu kritik karşılaşma öncesinde beklenmedik bir sakatlıkla karşılaştı.

ALLAN SAINT-MAXIMIN MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

TRT Spor’un bildirdiğine göre, Allan Saint-Maximin, Danimarka’da bulunmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Haberde, Fransız futbolcunun son ana kadar kendisini denediği ancak oynayacak durumda olamadığı ifade ediliyor.

İLK 11’LER BELİRLENDİ

Midtylland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde, iki takımın ilk 11’leri de açıklandı. Midtjylland kadrosu; Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir ve Buksa’dan oluşuyor. Fenerbahçe’nin 11’i ise; İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri ve Dzeko şeklinde belirlendi. Maçın başlama saati TSİ 23.00.

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