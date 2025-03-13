Maximin ve Mourinho Arasında Gerginlik Büyüyor

ALLAN SAINT MAXIMİN’İN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile futbolcu Allan Saint Maximin arasında gerginlik ortamı oluştu. Rangers karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmeyen Maximin, sosyal medya üzerinden “Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu duruma yönelik Mourinho, canlı yayında futbolcusunun antrenman yapmadığını belirtip yanıt vermişti.

MAXIMIN’DEN YENİ PAYLAŞIM

Mourinho’nun açıklamalarına karşılık veren Maximin, sosyal medya hesabından bir başka paylaşım daha yaparak “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez” dedi. İlgili olay, Fenerbahçe’nin Rangers maçı kadrosuna alınmayan futbolcunun tepkisi olarak dikkat çekti. Maximin, önceki günlerde yaptığı paylaşımda ise “Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?” ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO’NUN YANITI

Bu sözlere karşılık veren Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, “Maximin’in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.” şeklinde konuştu.

MAXIMIN’İN KİLO PAYLAŞIMI

Son olarak, Maximin dikkat çeken bir hamle daha yaparak 2022 yılındaki kilosunu ve Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, Mourinho’ya yanıtı olarak “Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez.” dedi. Bu gelişmeler Fenerbahçe’nin içindeki gerginliği ve oyuncu-coach ilişkisini gözler önüne seriyor.