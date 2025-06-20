Maxion İnci Jant, UİB’den Ödül Aldı

MAXION İNCİ JANT GRUBU İHRACATTA İKİ ÖDÜL KAZANDI

Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Maxion İnci Jant Grubu, ihracat alanındaki başarılarıyla Uludağ İhracatçı Birlikleri tarafından iki ödül almaya layık görüldü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede, Maxion İnci Jant Sanayi AŞ. “Altın Kategori” ödülünü kazanırken, grubun diğer şirketi Maxion Jantaş Jant Sanayi ve Ticaret AŞ. ise “Gümüş Kategori” ödülünün sahibi oldu.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

Maxion İnci Jant Grubu’nun elde ettiği bu başarıda ihracat odaklı büyüme stratejisi, çevre dostu üretim anlayışı ve yenilikçi yaklaşım önemli rol oynadı. Maxion İnci Jant Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Türkiye’nin ihracat gücüne katkıda bulunmaktan ve dünya pazarlarında Türk Bayrağını gururla dalgalandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

TÜRK MÜHENDİSLİĞİNE VURGU

Zaim, kazandıkları bu ödüllerin sadece ticari bir başarı olmadığını dile getirerek, “Bu başarı aynı zamanda Türk mühendisliğinin, üretim kalitemizin ve sürdürülebilir üretim anlayışımızın da birer göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.