Maxwell, Epstein’in Listesi’nin Olmadığını Belirtti

MAXWELL’İN AÇIKLAMALARI

Seks suçlusu Jeffrey Epstein’in hüküm giymiş ortağı Ghislaine Maxwell, oldukça uzun bir süredir tartışmalara sebep olan “Epstein’in müşteri listesi”nin var olmadığını duyurdu. Trump yönetimi, Donald Trump’ın daha önce arkadaşlık kurduğu Epstein hakkında bilgi vermesi için baskı altında kalıyor. Maxwell, Temmuz ayında sorgulanmıştı. Yeni yayınlanan görüşme dökümüne göre, Maxwell, Trump veya eski Başkan Bill Clinton’ın herhangi bir uygunsuz davranışına şahidi olmadığını ifade etti. Ayrıca, Prens Andrew’un, Maxwell’in evinde reşit olmayan bir gençle cinsel ilişkiye girdiği iddialarını “akıl almaz ve düşünülemez” olarak nitelendirdi. Trump’tan af isteyen Maxwell, federal yetkililere yalan söylemekle suçlanıyor.

CEZASI VE TALEPLERİ

Maxwell, şu anda seks ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış durumda ve mahkumiyetinin bozulması için ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurmuş durumda. Avukatı, Başkan’dan gelebilecek herhangi bir affı “memnuniyetle karşılayacaklarını” duyurdu. Maxwell, daha önce Trump’ın kişisel avukatı olarak görev yapmış olan Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche ile yaptığı görüşmenin ardından, Florida’daki cezaevinden Teksas’taki düşük güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Naklin nedenine dair herhangi bir bilgi verilmedi. Beyaz Saray, Maxwell’e davasında “herhangi bir hoşgörü gösterilmediği” konusunda kararlı.

TRUMP’IN İDDİALARI

Trump, Epstein ile olan ilişkisini 2004 yılında sonlandırdığını öne sürdü. Başkan, siyasi rakiplerinin, yönetiminin başarı olarak gördüğü bu davayı dikkat dağıtmak amacıyla kullandığını belirtti. Aynı zamanda Epstein hakkındaki soruşturmaların daha şeffaf yürütülmesi için kendi Cumhuriyetçi Partisi içinde de baskı gördü. Maxwell, bazı Epstein mağdurlarının bahsettiği masaj hizmetlerine de atıfta bulunarak, “Aslında başkanı hiçbir zaman masaj ortamında görmedim,” dedi. “Başkan hiç kimseyle uygunsuz bir ilişki yaşamadı. Onunla geçirdiğim zamanlarda, her bakımdan bir beyefendiydi.”

MÜŞTERİ LİSTESİ İDDİALARI

Maxwell, ayrıca yüksek profilli kişilerin yer aldığı varsayılan “müşteri listesi” hakkında da sorular aldı. Aralarında Bill Gates, Elon Musk, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve aktör Kevin Spacey gibi isimlerin bulunduğu bu liste konusunun kurgusal olduğunu dile getirdi. “Liste falan yok,” dedi. Prens Andrew hakkında ise “onu tanıştırmadım” açıklamasını yaptı. Maxwell, Epstein’ın Prens Andrew ile ilişkisi ve Sarah Ferguson’la olan bağlantılarına dair detaylar verdi, ancak sorumluluğu düşese atfetti.

İLİŞKİLER VE İDDİALAR

Maxwell, Epstein ile tanıştığı tarihi 1991 yılı olarak geri götürdü ve bu ilişkinin zamanla cinsel bir boyut kazandığını ifade etti. İlişkinin sona ermesine rağmen zaman zaman finansal destekte bulunduğunu belirtti. Epstein, seks kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanmayı beklediği dönemde 2019 yılında hapishanede intihar etti. Maxwell, Epstein’ın intiharına inanmadığını, ancak bununla ilgili kesin bir neden olmadığını kaydetti. Bunun yanında, bu yılın başlarında Trump’a Epstein’a yönelik olaylarla ilgili isminin geçtiği yönünde bilgiler ortaya çıkmıştı. Trump ise bu davayla ilgili olarak herhangi bir yanlış yaptığı suçlamalarını reddetti ve daha fazla bilgi vereceğine dair açıklamalarda bulundu.