Maydonoz Döner Araçları Açık Artırmada Satılacak

MAYDONOZ DÖNER’İN DEVREDİLMESİ

Son yıllarda Türkiye’nin pek çok noktasında şube açan fast-food zinciri Maydonoz Döner, 21 Şubat’ta gerçekleştirilen bir operasyonla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Bu operasyonla birlikte, şirketin sahipleri de dahil olmak üzere 126 kişi hakkında tutuklama kararı alındı. Şirketin FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilerek yönetimi kayyuma devredildi.

ARAÇLARIN SATIŞI VE İHALE DETAYLARI

TMSF, Maydonoz Döner’e ait bazı araçları satışa sundu. Yönetimin kullanımında olan 8 otomobil için ihale bilgileri açıklanırken, TMSF’nin satış ilanında farklı markalardan araçlar yer aldı. İhaleye sunulan araçlar arasında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea bulunuyor. Açık artırma şeklinde yapılacak bu ihale 7 Nisan 2025’te gerçekleşecek. Satışa çıkarılan araçların toplam muhammen bedeli ise 21 milyon lira olarak belirlendi.

Listede en uygun fiyatlı araç, 875 bin TL bedeli ile ihaleye sunulacak 2022 model Fiat Egea olurken, en yüksek bedelli araç 3 milyon 800 bin TL ile ihaleye sunulacak 2023 model Mercedes E200 D oldu.