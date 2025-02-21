Maydonoz Döner’e FETÖ Operasyonu: Kayyum Atandı

FETÖ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

390 şubeli Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması başlatıldı. Operasyon kapsamında 31 şehirde yapılan çalışmalarda, 10 kamu personelinin de aralarında bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Restoran zincirinin, yurtiçi ve yurtdışı para transferleri aracılığıyla örgüte hizmet ettiği belirlendi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) şirketi uzun süredir izlediği ortaya çıktı.

Sahipleri DE GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıl süren FETÖ soruşturmasında, Maydonoz Döner’in sahipleri Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce şubesi bulunan Maydonoz Döner’e kayyum atandı. Şirketin ortaklık süreçlerinde örgüt referansı olmadan herhangi bir ortaklık vermediği ve elde edilen paraların örgüt mensuplarına iletildiği iddia ediliyor.