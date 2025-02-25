Maydonoz Döner’e Yönelik FETÖ Operasyonu

GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI ARTILIYOR

Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik olarak 32 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 372’ye ulaştı. Bu süreçte gözaltına alınanlar arasında KHK ile ihraç edilen hakimler ve kamu çalışanları ile birlikte, zincirin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 üye de bulunuyor. Adliyeye sevk edilen 126 kişiden tutuklananların sayısı ise 126 olarak belirlendi, aralarında 4 kamu görevlisinin de olduğu öğrenildi.

İTİRAF MEKTUBU OPERASYONU BAŞLATIYOR

Operasyonun temeli, zincirin Antalya şubesinde görev yapan R.Ö.’nin CİMER’e gönderdiği itiraf mektubuna dayanıyor. R.Ö., “ciro düşüşü” bahanesiyle mobbing uygulandığını ifade ediyor ve örgütün finansman yapısı hakkında önemli bilgiler veriyor. Savcılık ifadesinde, “FETÖ bağlantılı kişilerin toplantılar düzenlediğini ve kamu personeliyle iletişim kurduğunu” belirtiyor.

GENİŞLEYEN OPERASYON KAPSAMI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 21 Şubat’ta duyurduğu Kıskaç-40 operasyonu, Antalya merkezli olarak 31 ilde 353 kişinin yakalanması ile başlamıştı. Yeni gelişmelerle birlikte, operasyonun kapsamı genişlerken, örgütün döner zinciri aracılığıyla finansman sağladığına dair iddialar da güç kazanıyor.