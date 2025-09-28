Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde Troya Savaşı Gerçeği Ortaya Çıktı

SONUÇLAR GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde yapılan kazı çalışmaları, Troya Savaşı’nın Traklar ile Troyalılar arasında değil, Anadolu koalisyonu ile Ege koalisyonu arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Kazı başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, “Maydos’ta ele geçen buluntularla aslında Traklarla, Troyalılar arasında bir savaş olmadığı, muhtemelen bu savaşın mitolojide anlatıldığı gibi Troyalılarla yani Anadolu koalisyonuyla Ege koalisyonu arasında gerçekleştiğini anlıyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KAZILAR DEVAM EDİYOR

Eceabat’taki Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde 2010 yılından bu yana süren kazı çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Göksel Sazcı’nın liderliğinde, 25 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor. Sazcı, bu yıl yapılan kazılarda elde edilen verilerle Troya Savaşı’nın Traklarla değil, Anadolu ve Ege koalisyonları arasında yaşandığını belirtti. Kazılar, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği ve İÇTAŞ A.Ş. tarafından destekleniyor. Doç. Dr. Sazcı, “Kazı çalışmalarında birkaç yıldır Tunç Çağı’na ait surları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Farklı hedeflerimiz var. Bunlardan biri Troya’daki İlk Tunç Çağı’ndan Orta Tunç Çağı’na geçiş dönemini araştırmak” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ GÖRÜNTÜSÜ YENİDEN DEĞERLENDİRİLDİ

Doç. Dr. Sazcı, “Maydos Kilisetepe Höyüğü, Troya Höyüğü ile aşağı yukarı aynı büyüklükte bir höyük. Yani çağdaş bir yerleşim. Milattan önce 1200’lerde Troya yerleşiminde bir savaş, bir yangın tabakası mevcut. Bu tahribat tabakası Troya Savaşı ile ilişkilendiriliyor. Bu tabakanın da hemen üzerinde yer alan yeni bir yerleşim evresi var. Traklara ait kalıntılar olması nedeniyle bu tahribata yeni dönem Troya kazılarında mitolojinin aksine Traklar’ın sebep olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni verilerle Troya Savaşı ile ilgili farklı yorumlar yapabiliriz. Çünkü Troya bu tahribat tabakası içerisinde herhangi bir Trak buluntusu yok” dedi.

MAYDOS’TA YENİ BULGULAR

Troya kazılarında yangın tabakası üzerinde Trak kalıntıları bulunduğu için, Troya Savaşı’nın mitolojide aktarılan şekilde Yunanlarla değil, Traklarla Troyalılar arasında gerçekleştiği yönünde bir düşünce ortaya çıkıyordu. Doç. Dr. Sazcı, “Maydos’ta ele geçen buluntular, Traklarla Troyalıların savaşmadığını, savaştan sonra bu bölgedeki Trakların Troya’ya göç ettiğini gösteriyor. Troya’daki en önemli veriler savaş sonrası Traklara ait. İki tür seramik buluntusu var. ‘Barbar seramiği’ ve ‘çıkıntılı’ seramik türleri. Bu buluntular, Troya’da daha önce mevcut değildi ve bu savaş tabakasından sonra ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Sazcı, “Mitolojik olarak destanda anlatılan savaş Yunan koalisyonuna karşı Troya koalisyonu-Anadolu koalisyonu diyebiliriz. Troya Savaşı ile ilgili böyle bir efsane mevcut ama arkeolojik buluntular, bu savaşın Traklara karşı gerçekleştiğini gösteriyor” dedi. Maydos’taki buluntularla Traklarla Troyalılar arasında bir çatışma olmadığı, savaşın anlatıldığı şekilde Ege koalisyonuna karşı Anadolu koalisyonu arasında gerçekleştiği anlaşılıyor.