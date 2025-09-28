Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde Troya Savaşı Gerçekleri Açığa Çıktı

YENİ BULUNTULARLA TARİHİ BİR KEŞİF

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde, 5 bin yıllık geçmişe sahip Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları, Troya Savaşı’nın Troyalılar ile Traklar arasında gerçekleşmediğini ortaya koydu. Kazı başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, “Maydos’ta ele geçen buluntularla aslında Traklarla, Troyalılar arasında bir savaş olmadığı, muhtemelen bu savaşın mitolojide anlatıldığı gibi Troyalılarla yani Anadolu koalisyonuyla Ege koalisyonu arasında gerçekleştiğini anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

EŞİT BOYUTLARDA TARİHİ HÖYÜKLER

Eceabat’taki Maydos Kilisetepe Höyüğü’nde 2010 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmaları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sazcı liderliğinde 25 kişilik bir ekip ile devam ediyor. Bu yılki kazılarda elde edilen veriler, Troya Savaşı’nın Troyalılar ile Traklar arasında yaşanmadığını gösterdi. Doç. Dr. Sazcı, “Kazı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Çanakkale Valiliği ve İÇTAŞ A.Ş. destekleriyle devam ediyor. Çalışmalarımızın birkaç hedefi var. Bunlardan biri, Troya’da iyi bilinmeyen İlk Tunç Çağı’ndan, Orta Tunç Çağı’na geçiş dönemini araştırmak” dedi.

İLGİ ÇEKİCİ YENİ VERİLER

Doç. Dr. Sazcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Maydos Kilisetepe Höyüğü, Troya Höyüğü ile benzer büyüklükte bir höyük. Milattan önce 1200’lerde Troya yerleşiminde bir savaşa ve yangın tabakasına dair veriler mevcut. Ancak bu tahribat tabakası Troya Savaşı ile ilişkilendirilirken, yeni buluntular farklı yorumlara olanak sağlıyor. Troya’daki bu tahribat tabakasında herhangi bir Trak buluntusu bulunmuyor. Ancak Trak buluntuları bu yangın tabakasının üzerinde yer alıyor. Maydos’ta yangın tabakası olmaması nedeniyle, bu bölgedeki Trakların, tahrip olmuş Troya’ya yerleşmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Yani, Troyalılar ile Trak kavimleri arasında bir savaş söz konusu değil.”

MİTOLOJİ VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ BAĞ

Doç. Dr. Sazcı, “Troya kazılarında yangın tabakası üzerindeki Trak kalıntıları, Troya Savaşı’nın mitolojide anlatıldığı gibi Yunanlarla değil, Troyalılar ile Traklar arasında gerçekleştiği düşüncesini doğurmuştu. Ancak Maydos’ta elde edilen buluntular, Traklarla Troyalıların savaşmadığını ve savaştan sonra bu bölgede yaşayan Trakların Troya’ya göç ettiğini gösteriyor. Troya’daki en önemli veriler, savaş sonrası Traklara ait.” dedi. Ayrıca, Maydos’tan elde edilen seramik türlerinin de bu durumu desteklediğini vurguladı.

Doç. Dr. Sazcı, “Mitolojik olarak destanda anlatılan savaş, Yunan koalisyonuna karşı Troya koalisyonu olan Anadolu koalisyonu meselesidir. Ancak arkeolojik buluntular bu savaşın, Troyalılarla mitolojide bahsedilen Yunan koalisyonuna karşı değil, Traklara karşı olduğunu gösteriyor. Maydos’ta ele geçen buluntular, mitoloji gerçeğe daha yakın olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.