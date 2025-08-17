Mayınlar Temizlendi, 2,6 Milyon Kişi Yararlandı

MAYIN TEMİZLEME PROJESİNDEN DETAYLAR

Kamboçya Mayın Eylem Merkezi (CMAC) Genel Müdürü Heng Ratana, Çin’in katkısıyla yürütülen mayın temizleme çalışmaları neticesinde, 160 kilometrekareden fazla alanın mayın ve patlamamış mühimmattan arındırıldığını ve bu çalışmalardan 2,6 milyondan fazla kişinin faydalandığını belirtti. Ratana, bu projeye dair detayları cumartesi günü Facebook hesabından paylaştı ve projeye hibe desteği veren Çin halkı ile hükümetine teşekkür etti.

Ratana, “2018’den Temmuz 2025’e kadar CMAC, 160 kilometrekareden fazla mayın ve patlamamış mühimmat bulunan alanı temizledi, 95.700’den fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti. Bu çalışmalar 2,6 milyondan fazla kişiye fayda sağladı” ifadelerini kullandı. Kamboçya, unutulmaması gereken bir durum olarak, kara mayınları ve savaş kalıntılarından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

TARİHSEL BAĞLAMDA MAYIN SORUNU

Kamboçya’da 1998’de sona eren 30 yıllık savaş ve iç çatışmalar sonrasında, ülkede 4 ila 6 milyon kara mayını ve çeşitli mühimmatın varlığı tahmin ediliyor. Yale Üniversitesi verilerine göre, ABD, 1965 ile 1973 yılları arasında Kamboçya’ya toplamda 230.516 sorti düzenleyerek 2,75 milyon tonun üzerinde mühimmat saldı. Kamboçya’nın resmi raporuna göre, 1979’dan Haziran 2025’e kadar mayın ve savaş kalıntıları patlamalarında 19.843 kişi hayatını kaybetti, 45.267 kişi ise sakat kaldı. Kamboçya, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm mayın ve savaş kalıntılarını temizlemeyi hedefliyor.