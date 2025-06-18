Mayıs 2023’te 210 Bin 295 Araç Kaydedildi

TÜRKİYE’DE TRAFİĞE KAYDEDİLEN TAŞITLAR

Türkiye genelinde Mayıs ayında 210 bin 295 adet taşıtın trafikte kaydı gerçekleşti. Erzurum’da ise bu ay içerisinde 4 bin 170 araçla ilgili işlemler yapıldı ve ildeki trafiğe kayıtlı araç sayısı 146 bin 50’ye ulaştı. Mayıs ayında kaydedilen araçların yapısına bakıldığında, bu taşıtların yüzde 44,8’inin motosiklet, yüzde 41,4’ünün otomobil, yüzde 8,5’inin kamyonet, yüzde 2,6’sının traktör, yüzde 1,6’sının kamyon, yüzde 0,7’sinin minibüs, yüzde 0,3’ünün otobüs ve yüzde 0,1’inin özel amaçlı taşıtlar oluşturduğu görüldü.

ARTIŞ GÖSTEREN TAŞIT SAYILARI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,5’lik bir artış gösterdi. Mayıs ayında, motosiklet kayıtları yüzde 12,8, otomobil kayıtları yüzde 8,4, traktör kayıtları yüzde 5,9, otobüs kayıtları yüzde 5,1, kamyonet kayıtları yüzde 3,3 ve kamyon kayıtları yüzde 3,1 oranında artarken, özel amaçlı taşıtlar ve minibüslerde sırasıyla yüzde 28,8 ve yüzde 5,9 oranında azalma yaşandı. Erzurum, 146 bin 50 adet kayıtlı aracı ile Türkiye sıralamasında 49. sırada yer aldı.

ERZURUM’DA ARAÇ DEVİRLERİ

Mayıs ayında Erzurum’da 4 bin 170 aracın devri gerçekleşti. Bu araçların 2 bin 676’sı otomobil, minibüs 51, otobüs 3, kamyonet 928, kamyon 125, motosiklet 141, özel amaçlı araç 7 ve traktör 239 olarak kaydedildi. Otomobil sayısı 74 bin 635 ile Erzurum’daki trafiğe kayıtlı araçlar arasında ilk sırada bulunuyor. Minibüs sayısı 2 bin 348, otobüs sayısı bin 300, kamyonet sayısı 30 bin 733, kamyon sayısı 6 bin 525, motosiklet sayısı 7 bin 555, özel amaçlı araç sayısı 769 ve traktör sayısı 22 bin 185 olarak tespit edildi.