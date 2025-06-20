Mayıs 2025’te Şirket Sayısı Arttı

ŞİRKET KURULUMU VE KAPANMA ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verileri, mayıs ayında kurulan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 15,5 oranında arttığını gösteriyor. Ayrıca kapanan şirket sayısındaki artış da yüzde 13,2 olarak kaydedildi. TOBB, mayıs ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Mayıs 2025 itibarıyla, kurulan şirket sayısı Mayıs 2024’e kıyasla yüzde 13,0 oranında azalırken, kooperatif sayısı yüzde 32,5 oranında düştü. Diğer yandan, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 12,3 oranında bir artış gözlemlendi.

KAPANAN ŞİRKETLERDEKİ ARTIŞ

Mayıs 2025’te kapanan şirket sayısı, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarken, kapanan kooperatiflerin sayısı yüzde 23,3 oranında yükseldi. Ancak kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,7 oranında azaldı. Bir önceki aya göre bakıldığında, kurulan şirket sayısı yüzde 15,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,1 oranında artış gösterdi. Kapanan şirket sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 13,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 32,1 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,7 oranında bir artış sergiledi.

SERMAYE YATIRIMLARINDAKİ ARTIŞ

Mayıs 2025’te kurulan şirketlerin toplam sermayeleri bir önceki aya göre yüzde 37,7 oranında artış gösterdi. Bu dönemde şirket ve kooperatiflerin 2 bin 973’ü ticaret, bin 322’si inşaat ve bin 067’si imalat sektöründe kuruldu. Ayrıca, 710 gerçek kişi ticari işletmesi inşaat sektöründe hizmete girdi. Mayıs 2025 itibarıyla kurulan 568 yabancı ortak sermayeli şirketin 368’i Türkiye, 21’i Çin ve 14’ü Türkmenistan ortaklı oldu.

İLK BEŞ AYDAKİ DURUM

Öte yandan, 2025’in ilk beş ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında azaldı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 12 oranında bir düşüş yaşadı. Bu değişim, özellikle ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri açısından önem taşıyor.