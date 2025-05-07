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Mayıs Ayı Eğitim Toplantısı Yapıldı

EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Kaymakam Önder Çengel liderliğinde Mayıs ayı eğitim toplantısı yapıldı. İlçedeki ilgili kurum amirlerinin katıldığı bu toplantıda, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik projeler, öğrenci başarısının yükseltilmesi ve kurumlar arası iş birliği konuları gündeme geldi.

Kaymakam Çengel, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Tüm kurumlarımızın ortak hedefi, çocuklarımızın nitelikli eğitim almasını sağlamak olmalıdır. Bu doğrultuda hep birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Toplantı sonucunda alınan kararlar, eğitim alanındaki gelişmelere katkı sağlamayı hedefliyor.

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