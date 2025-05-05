Mayıs Ayı ELO Turnuvası Sona Erdi

MAYIS AYI ELO SATRANÇ TURNUVASI SONUÇLANDI

Eskişehir’de düzenlenen ‘Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası’ başarıyla tamamlandı. 3-4 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, 10 farklı ilden gelen toplam 100 katılımcıyla dikkat çekti.

KATEGORİLERDE DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Altı tur boyunca süren yarışma sonucunda A ve B kategorilerinde başarılı olan sporcular, kupa ve madalyalarla ödüllendirildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu önemli etkinlikle alakalı sosyal medya hesabından “Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptı.