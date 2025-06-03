Haberler

Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın beşinci aylık enflasyon verileri belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,76 yükseldi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kaydedildi. Bu, TÜFE için Aralık 2021’den bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon oranı. Aralık 2021’de ise bu oran 36,08 olarak tespit edilmişti. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi, toplam 23 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Katılımcıların, mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak belirlendi. Ekonomistlerin vals aralığı ise yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 arasında oldu. Ortalama beklenti olan yüzde 2,10’a göre, bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun, yüzde 36,17’ye gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin, 2025 sonu için belirledikleri enflasyon beklentisi ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

K. Şelalesi Doğal Güzelliğiyle Bekliyor

Konarlı Şelalesi, Erzincan'ın Tercan ilçesine 50 kilometre mesafede yer alıyor ve zorlu ulaşımına rağmen doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet sunuyor.
Haberler

Hikmet, Yarışmadan Ayrıldı Ciddi Sebeplerle

Hakkında tutuklama kararı bulunan Hikmet Tuğsuz, yarışmadan ayrıldı. Türkiye'ye dönerse gözaltına alınacak olan Tuğsuz'un başka bir ülkeye gitmek üzere adayı terk ettiği iddia edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.