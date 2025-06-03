Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, yılın beşinci aylık enflasyon verileri belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,76 yükseldi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kaydedildi. Bu, TÜFE için Aralık 2021’den bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon oranı. Aralık 2021’de ise bu oran 36,08 olarak tespit edilmişti. Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Mayıs ayı enflasyon verilerine dair beklenti anketi, toplam 23 ekonomistin katılımıyla yapıldı. Katılımcıların, mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,10 olarak belirlendi. Ekonomistlerin vals aralığı ise yüzde 1,80 ile yüzde 2,75 arasında oldu. Ortalama beklenti olan yüzde 2,10’a göre, bir önceki ay yüzde 37,86 olan yıllık enflasyonun, yüzde 36,17’ye gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca, ekonomistlerin, 2025 sonu için belirledikleri enflasyon beklentisi ise mayıs ayı itibarıyla yüzde 31,17 oldu.