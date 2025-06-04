“Mayıs Ayı Güvenlik Toplantısı’nda Azalış”

ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Eskişehir’deki Mayıs Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda yapılan açıklamalarda, Vali Hüseyin Aksoy, 2025 yılı içerisinde asayiş olaylarının önceki yılla karşılaştırıldığında 5 aylık süreçte yüzde 1,3 oranında bir azalma yaşandığını belirtti. Bu toplantı, Eskişehir Valiliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayımlandı. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de katıldı. Vali Aksoy, güvenlik birimlerinin yürütmekte oldukları çalışmalarla ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaştı.

TERÖR OLAYLARI VE GÖZALTILAR

Vali Aksoy, terörle ilişkili olarak Mayıs ayında toplam 12 olay yaşandığını ve 20 kişi gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca 1 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi. Asayiş olaylarına dair verdikleri bilgilerle, “Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, bir önceki yıl 5 bin 586 olay yaşanırken, 2025’te meydana gelen olay sayısı 5 bin 513’tür” dedi. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da benzer bir azalma olduğu, önceki yıl 2 bin 925 olayın, 2025’te 2 bin 953 olay olarak kaydedildiği anlatıldı. Topluma karşı işlenen suçların toplamda 334, devlete karşı işlenen suçların ise 28 olduğunu vurguladı.

TRAFFİK GÜVENLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Vali Aksoy, vatandaşların trafik kurallarına riayet etmelerinin kazaların azaltılmasında büyük önem taşıdığını ifade etti. “2024 ve 2025 kıyaslandığında, geçtiğimiz yıl ve bu dönemde maalesef 1 ölümlü kaza yaşanmıştır. Denetlenen araç sayısında yüzde 24,5’lik artış gözlemlenirken, işlem yapılan araç sayısında 8,4’lük bir artış yaşanmıştır. Trafikten men edilen araç sayısında ise yüzde 58,3’lük bir artış görülmektedir. Kaza sayılarında ise önceki yıla göre yüzde 30,6’lık bir artış söz konusudur” dedi. Denetim yapılan ticari taksi sayısının 2025’te 346, okul servisleri için ise 876 olduğunu belirtti.