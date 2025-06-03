MAYIS Ayında Güvenlik Faaliyetleri Açıklandı

MANİSA VALİSİ GÜVENLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, mayıs ayı içinde il genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kamu düzeninin sağlanması ve halkın huzurunun korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çeken Vali Özkan, güvenlik güçlerinin kararlı duruşuna vurgu yaptı. Suç ve suçlularla mücadelede tüm kurumların koordineli bir şekilde hareket ettiğini ifade eden Vali Özkan, ülkenin birlik ve bütünlüğüne yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasının esas hedef olduğunu söyledi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE BAŞARILAR

Manisa’da polis ve jandarma ekiplerinin mayıs ayında yaptığı 3 ayrı organize suç operasyonunda toplam 32 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali Özkan, bu kişilerden 16’sının tutuklandığını, 9 kişiye adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Organize suç örgütlerine karşı taviz vermeden kararlı şekilde yürütülen mücadelenin sürdüğünü vurguladı.

ZARARLI MADDELERLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Gençleri hedef alan zararlı maddelerle mücadele kapsamında toplam 94 operasyonun gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Özkan, bu operasyonlarda 481 kişinin gözaltına alındığını, 79 kişinin tutuklandığını ve 28 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Vali Özkan, bu alanda hem arz hem de talep yönlü etkin çalışmalar ve farkındalık ile eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

HÜKÜMLÜLER VE RUHSATSIZ SİLAHLARLA MÜCADELE

Asayiş operasyonları sonucunda 447 kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini açıklayan Vali Özkan, ruhsatsız silahlara yönelik mücadelede ise 174 silah ele geçirildiğini ve 146 şahıs hakkında hukuki işlem yapıldığını duyurdu.

SİBER SUÇLARDA GÖZALTILAR VE DENETİMLER

Siber suçlarla mücadele kapsamında 169 şüpheli şahıs ve hesap tespit edildiğini kaydeden Vali Özkan, bu çerçevede 17 kişinin gözaltına alındığını, 4 kişinin tutuklandığını ve 14 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Ayrıca, mayıs ayında trafik güvenliğine yönelik 338 bin denetim yapıldığını ve bu denetimler sonucunda 54 bin işlem tesis edildiğini vurguladı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Vali Vahdettin Özkan, göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Vali Özkan, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yürütülen tüm bu faaliyetlerin İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda kesintisiz sürdüğünü belirterek, görev yapan tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti.