Mayıs Ayında İlginç Olaylar Yaşandı

TUHAF OLAYLARLA DOLU BİR MAYIS AYI

Mayıs, sadece siyasi gelişmelere değil, dünya genelinde yaşanan birçok sıra dışı ve “tuhaf” olaylara da tanıklık etti. Özellikle hayvanlar alemi, birçok ilginç olaya sahne oldu. Örneğin, Almanya’daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü gerçekleştirdiği araştırmada, Panama’nın Jicaron Adası’ndaki kapuçin maymunlarının, adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere “kaçırdığını” gözlemledi. Araştırmalar, kapuçinlerin alet kullanımını incelemek için 2022-2023 yıllarında adaya 80’den fazla kamera kurdu. Elde edilen görüntülerde, kapuçinlerin uluyan maymun yavrularını yalnız oldukları anlarda yakaladıkları ve yanlarında götürdükleri belirlendi. Araştırmacılar, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri nedeniyle başka bir türün yavrularını “kaçırdığı” düşüncesindeler.

BAŞIBOŞ BOĞA SKUTERİ DENEDİ

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde başıboş bir boğa, skutere binerek ilginç bir yolculuğa çıktı. Görüntülerde boğanın, yol kenarında park etmiş skutere yaklaşarak aracı incelediği ve ardından üzerine bindiği görülüyor. Bu kısa süren yolculuk, aracın bir kapıya çarpmasıyla sona ererken boğanın olay yerinden sakin bir şekilde uzaklaştığı dikkat çekti.

EGOİSTİNİN 66 YIL SONRAKİ MESAJI

Polonya’da Gdansk’taki Stogi Plajı yakınlarında yürüyüş yapan 10 yaşındaki iki çocuk, içerisinde mektup olan bir şişe buldu. Eryk ve Kuba’nın keşfettiği ve 1959 yılına ait olan mektup, Rysia adlı bir kadına aitti. Mektupta, Rysia, “Birtanem, ben korkunç bir egoistim, sadece kendim hakkında yazıyorum ama sadece seni düşünüyorum” diye ifade ediyor. Çocuklar, mektubun yazarını bulmak umuduyla Tarnow’daki bir müzeyle iletişime geçtiklerini belirtti.

DÜNYANIN EN YAŞLI KADINI OLDU

İngiltere’de yaşayan Ethel Caterham, 115 yıl ve 282 günle dünyanın en yaşlı kadını unvanını kazandı. 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas’ın vefatının ardından bu unvan Ethel Caterham’a geçti. 21 Ağustos 1909’da doğan Caterham, 7. Edward’ın tebaasında hayatta kalan son kişi olarak biliniyor. Ağustos 2024’te 115. doğum gününü kutlayacak olan Caterham, bu konu hakkında “neden bu kadar yaygara koparıldığını anlamadığını” dile getirdi.

KAŞIK DENGELEME REKORU KIRDI

İran’dan Abolfazl Saber Mokhtari, vücudu üzerinde 96 kaşığı dengeleyerek yeni bir rekor kırdı. Daha önce 2021’de 85 kaşıkla kendi rekorunu elde eden Mokhtari, bu alanda 3. kez başarı sağladı. Mokhtari, “yıllarca süren pratik ve çabanın ardından bu seviyeye ulaştığını” ifade etti.

BOYUN DEFORMASYONU NEDENİYLE SORUN YAŞADI

Japonya’da 25 yaşındaki bir adam, uzun süre akıllı telefon kullanmanın sonucunda “Düşük Kafa Sendromu” teşhisi aldı. Okulda yaşadığı zorbalık nedeniyle kendini izole eden adam, odasında oyun oynarken boyun deformasyonu yaşadı. Doktorları, hastanın boynundaki deformasyonu, cihaza bakmak için sürekli boynunu bükmesine bağladı. Çeşitli tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra, ameliyattan 6 ay sonra başını yatay pozisyonda rahatça tutabildiği gözlemlendi.