Mayıs Ayında Kar Yağdı!

TAHTALI DAĞI’NDA KAR YAĞIŞI

Antalya’nın Kemer ilçesinde, 2.365 metre yükseklikte bulunan Tahtalı Dağı’nın zirvesi mayıs ayında karla kaplandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz bir örtü ile kaplandı.

BİLENLERİN GÖZDESİ

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, karla kaplı zirvenin özellikle etkileyici manzaralar sunduğunu belirtti. Teleferikle zirveye çıkan ziyaretçilerin bu kar sürpriziyle karşılaştığını ve manzaranın tadını çıkardıklarını anlattı.

İKİ FARKLI İKLİMİN BULUŞMASI

Antalya’da sahil kesiminde yaz atmosferi hâkimken, zirvede kar topu oynamaya elverişli bir ortam oluştu. Culfa, bu durumun ziyaretçilerde şaşkınlık ve memnuniyet yarattığını dile getirdi.