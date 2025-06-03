Mayıs Durgunluğu, Yatırımcı Duygularını Etkiliyor

YATIRIM TURSUZ DÖNEM

RootData verilerine göre Mayıs ayında gerçekleşen toplam 62 yatırım turu, kripto yatırım piyasasında beklenmedik bir durgunluk yaşandığını ortaya koyuyor. Bu rakam, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında ciddi bir düşüşü temsil ediyor. Mart ayında 78 turdan toplamda 2,89 milyar dolar toplanan parlak dönemden sonra, piyasadaki bu değişim uzmanları endişelendiriyor. Nansen’da baş araştırma analisti Aurelie Barthere, durgunluğun arkasında piyasa fiyatları ile yatırımcı duygusundaki değişikliklerin yattığını belirtiyor. Barthere, “Her ikisi de Ocak sonunda zirveye ulaştı ve Nisan’da yalnızca toparlandı” diyor. Mayıs 23’ten itibaren tarife tartışmalarının kötüleşmesiyle birlikte piyasalar değişkenlik göstermeye başladı.

GENEL EKONOMİK ZORLUKLAR

Sentora yetkilisi Patrick Heusser, zorlu genel ekonomik ortamın yeni kurumsal birleşme anlaşmalarının tamamlanmasını zorlaştırdığını vurguluyor. Heusser, “Gördüğümüz işlemlerin çoğu birleşme hamleleri ve bunun soğuyan piyasalarda tipik bir kalıp” diyor. Çoğu kripto varlığın yılbaşından bugüne hayal kırıklığı yaratan performansı, ilgi eksikliğine katkı sağlıyor. Ancak Bitcoin, istisnai bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor. Finansman turlarındaki düşüşe rağmen kurumsal satın alım aktivitesinin güçlü kalması dikkat çekiyor.

KURUMSAL SATIN ALMALARDA REKOR

Coinbase Global’in Deribit’i 2,9 milyar dolara alması, kripto para sektöründeki kurumsal satın almalar için yeni bir rekor oluşturuyor. Blockchain veri sağlayıcı firması RedStone’dan Marcin Kazmierczak, yavaşlamanın Mayıs ve Haziran ayları için mevsimsel kalıpların bir sonucu olabileceğini aktarıyor. Kazmierczak, “Genel ekonomik koşulların etkisi var ancak yılın son çeyreğine doğru aktivitenin tekrar hızlanmasını bekliyorum” diyor.