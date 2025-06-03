Mayıs Enflasyon Oranları Temmuz Zammını Belirler

Mayıs ayı enflasyon oranları, Temmuz ayında yapılacak maaş artışını belirleyecek en önemli veri olacak. Bu durum, hem finans piyasaları hem de maaş artışı bekleyenler için kritik bir konu. Şimdi, Mayıs ayı enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağına bakalım.

ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANMA TARİHİ

Mayıs ayı enflasyon verileri, 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00’da kamuoyuna duyurulacak. Bu veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmi internet sitesi ve veri portalı üzerinden paylaşılacak.

TÜFE VE ÜFE VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yayınlandığında, yıllık ve aylık enflasyon artış oranları da netleşmiş olacak. Mayıs ayı enflasyon oranları, 6 aylık ortalama enflasyon hesaplaması açısından son derece önemli bir yer tutuyor. Bu veriler, Temmuz zammı hesaplamaları için beşinci veri olacak ve zam oranlarını doğrudan etkileyecek.