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Mayıs Kira Artış Tavanı Yüzde 48,73

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ TAVANI AÇIKLANDI

Mayıs ayı için belirlenen kira artış tavan oranı yüzde 48,73 olarak sabitlendi. 2025 yılı Nisan ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bu rakam kiracı ve kiraya verenler için önemli bir gösterge haline geldi. Mayıs ayındaki kira artış tavanı, yüzde 48,73 oranında belirlendi.

TÜFE’DEKİ DEĞİŞİM ORANLARI

2025 yılı Nisan ayındaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre, bir önceki aya göre yüzde 3 artış yaşandı. Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 13,36, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 37,86 artış görüldü. On iki aylık ortalamalara baktığımızda, toplamda yüzde 48,73 gibi bir artış kaydedildi.

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