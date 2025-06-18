Mayıs’ta 210 Bin 295 Taşıt Kaydedildi

TÜRKİYE’DE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI ARTIYOR

Mayıs ayında Türkiye genelinde 210 bin 295 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleşti. Erzurum’da ise bu dönemde 4 bin 170 araçla ilgili işlem yapıldı ve ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 146 bin 50’ye ulaştı. Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıtların dağılımına bakıldığında, motosikletlerin toplamın yüzde 44,8’ini, otomobillerin yüzde 41,4’ünü, kamyonetlerin yüzde 8,5’ini, traktörlerin yüzde 2,6’sını, kamyonların yüzde 1,6’sını, minibüslerin yüzde 0,7’sini, otobüslerin yüzde 0,3’ünü ve özel amaçlı taşıtların yüzde 0,1’ini oluşturduğu görülüyor.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, bir önceki aya göre yüzde 9,5 artış gösterdi. Motosikletlerde bu artış yüzde 12,8, otomobillerde yüzde 8,4, traktörlerde yüzde 5,9, otobüslerde yüzde 5,1, kamyonetlerde yüzde 3,3 ve kamyonlarda yüzde 3,1 olarak kaydedilirken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,8 ve minibüslerde yüzde 5,9 azalma yaşandı. Erzurum, 146 bin 50 kayıtlı araca sahip olarak Türkiye sıralamasında 49. sırada yer alıyor.

ERZURUM’DA ARAÇ DEVRİ İŞLEMLERİ

Mayıs ayında Erzurum’da 4 bin 170 araç devri gerçekleştirilirken, bu sayı ülke sıralamasında 42. sırayı elde etmeyi sağladı. Erzurum’daki trafiğe kayıtlı araçların türlerine bakıldığında, otomobiller 74 bin 635 ile en yüksek oranda yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 348, otobüs sayısı bin 300, kamyonet sayısı 30 bin 733, kamyon sayısı 6 bin 525, motosiklet sayısı 7 bin 555, özel amaçlı araç sayısı 769 ve traktör sayısı 22 bin 185 olarak kaydedildi.

DEVİR İŞLEMLERİNİN DETAYLARI

Mayıs 2025 döneminde Erzurum’da yapılan 4 bin 170 araç devri, detaylarıyla ise şu şekilde gerçekleşti: 2 bin 676 otomobil, 51 minibüs, 3 otobüs, 928 kamyonet, 125 kamyon, 141 motosiklet, 7 özel amaçlı araç ve 239 traktör.