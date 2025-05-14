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Mayıs’ta Erzurum’da Kar Yağdı

ERZURUM’DA MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI

Erzurum, ilkbahar mevsiminin son ayı olan mayısın ortasında lapa lapa kar yağışıyla karşılaştı. Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan sağanak, bu sabah yerini kar yağışına bıraktı.

KENTTE ŞAŞIRTAN MANZARA

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, bu beklenmedik kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Mayıs ayında yağan kar, araçların üzerini ve çatılarının bir kısmını beyaza bürüdü.

DAĞLAR DA KARLA KAPLANDI

Ayrıca Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki bazı dağlar da kar yağışıyla kaplandı. Bu durum, bölgede mevsim normalleri dışında gerçekleşen hava koşullarıyla dikkat çekiyor.

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