Mayıs’ta Karabük’te 265 Konut Satıldı

KONUT SATIŞI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’te Mayıs ayında toplam 265 konut satışı yapıldı. Türkiye genelinde ise Mayıs ayında 130 bin 25 konut satışının gerçekleştiği belirtildi.

BATı KARADENİZ İLLERİNDEN SATIŞ RAKAMLARI

Batı Karadeniz illerinden Karabük’teki satışların 201’inin ikinci el konutlardan oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca, bu satışların 64’ü ipotekli olarak gerçekleştirildi. Aynı dönemde Zonguldak’ta 584, Bartın’da ise 207 konut satıldığı kaydedildi.