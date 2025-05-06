Mayıs’ta Liderler Geçit Törenine Katılacak

YABANCI LİDERLERİN KATILIMI BEKLENİYOR

Rusya’da bu yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı çerçevesinde Kızıl Meydan’da gerçekleştirilecek askeri geçit törenine 20’den fazla yabancı liderin katılması öngörülüyor. Eski Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80’inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor. Başkent Moskova’daki Kızıl Meydan’daki tören için Rus ordusu provalara devam ediyor.

KATILACAK LİDERLER

Törene katılması beklenen liderler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yer alıyor. Bunun yanı sıra, Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da törende yer alması bekleniyor.

AVRUPA’DAN İSİMLER

Ayrıca, Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de törene katılacak liderler arasında. Avrupa’dan ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun bu yılki etkinlikte yer alması bekleniyor.

Ateşkes İlanı ve Güvenlik Açıklamaları

Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla Rus tarafı 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan gece yarısına kadar bir ateşkes ilan etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs’taki askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy’nin Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini belirtti.