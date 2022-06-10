Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Maymun çiçeği virüsünün bir ülkeye daha sıçradığı açıklandı.

Corona virüs sonrası tüm dünyayı sarsan maymun çiçeği virüsünün bir ülkeye daha sıçradığı açıklandı.

Son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsü Brezilya’ya da sıçradı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

İngiltere’de 7 Mayıs’ta tespit edilen maymun çiçeği virüsünün ardından vakalar artmaya devam ediyor. Virüs, şimdi de Brezilya’da ortaya çıktı.

Brezilya’nın resmi haber ajansı Agencia Brasil’in haberine göre, ülkenin Sao Paulo şehrinde hafta başında maymun çiçeği şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişide virüse rastlandığı doğrulandı.

Portekiz ve İspanya’ya seyahat etmiş, karantinaya alınan 41 yaşındaki erkek hastanın durumunun iyi ve temasta bulunduğu kişilerin de gözlem altında olduğu belirtildi.

8 ŞÜPHELİ VAKA

Halihazırda Brezilya’da 8 maymun çiçeği vakası şüphelisinin bulunduğu açıklandı. Latin Amerika’daki ilk maymun çiçeği vakası 27 Mayıs’ta Arjantin’de görülmüştü. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10’a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN AŞISI / TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85’e kadar etkili olduğunu gösteriyor.